Uccise Carmela Fabozzi per derubarla e pagarsi le vacanze al mare: ergastolo per Sergio Domenichini

di Redazione web Sergio Domenichini è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Carmela Fabozzi. Il 67enne è accusato di aver ucciso nel luglio 2022 la pensionata di Malnate (Varese), colpendola più volte alla testa con un vaso sul quale sono state trovate le impronte dell'imputato. L'omicidio nel 2022 Nella ricostruzione del pm, il movente sarebbe una rapina: Domenichini, dopo aver ucciso la 73enne, ha portato via i gioielli dall'abitazione per poi rivenderli a un compro oro e pagarsi così le vacanze al mare con la compagna. La donna, rimasta vedova diversi anni prima e che viveva da sola in un appartamento all'interno di un caseggiato di corte, era stata trovata dal figlio riversa a terra, in una pozza di sangue, con il cranio fracassato. E in effetti l'uomo arrestato svolgeva attività di volontariato in un'associazione dedita a servizi per gli anziani presso la quale qualche mese prima la vittima si era rivolta, facendo la sua conoscenza. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 12:54

