Calciatore accoltellato al collo in una rissa durante la notte di Natale: fermato l'aggressore

Ferito da un coltello alla gola in una rissa in strada nella notte di Natale a Graffignana, in provincia di Lodi. Piercarlo Vignali, 25anni, calciatore della squadra dell’Asd Graffignana, è stato accoltellato alla gola dopo una lite scoppiata per futili motivi fuori da un locale. L'aggressore è un altro ragazzo, che poche ore dopo aver ferito Vignali è stato fermato dalle forze dell'ordine. Si tratta di un giovane straniero.

Come sta il calciatore ferito

I fatti sono accaduti poco dopo le 3 della notte della vigilia di Natale e nel corso di lunedì 25 dicembre le autorità sono riuscite a ricostruire con maggiore chiarezza la dinamica dell’aggressione. Il litigio sarebbe scoppiato fuori da un locale della provincia di Lodi per futili motivi: l’aggressore, che aveva bevuto un po’ troppo, ha estratto un coltello e colpito alla gola Piercarlo, ferendo poi anche alcuni suoi amici intervenuti per aiutare il calciatore. Il 25enne è stato trasferito in ospedale e all’inizio le sue condizioni di salute sembravano gravissime: nel corso della giornata di Natale, però, sono via via migliorate. Vignali per fortuna - non è in pericolo di vita.

