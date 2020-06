Borrelli difende la Lombardia: «Con loro ho sempre lavorato bene. Hanno avuto numero enorme di contagi»

L’emergenza legata alla pandemia di coronavirus ha visto la Protezione Civile in prima linea sin dal primo giorno. E il capo della Protezione Civile e commissario per l’emergenzalo ha sottolineato, intervistato dall’agenzia Adnkronos, ringraziando i volontari ed elogiando chi ha fatto beneficenza. Un grazie che non sarà mai abbastanza, ha detto Borrelli, che ha parlato di una cifra record per quanto riguarda le donazioni: ben 175 milioni di euro.«Con la Regione Lombardia ho sempre lavorato bene», ha detto Borrelli nel giudicare l'impegno della Lombardia guidata da Attilio Fontana nel contrastare la diffusione del coronavirus dopo che inchieste e accuse sono piovute addosso alla Regione. «Di queste non parlo -dice- ma se la Lombardia si è trovata in difficoltà non si può non notare come le sue strutture siano state colpite oggettivamente da un numero elevatissimo di contagi».