Berlusconi ricoverato, lo striscione al San Raffaele: «Forza Silvio, Monza ti aspetta»

«Forza Silvio!!! Monza ti aspetta per vincere insieme...» firmato. È lo striscione scritto in rosso e nero in stampatello appeso, dove è ricoverato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, contagiato dal Covid19. Sotto al settore D dove Berlusconi è ricoverato anche oggi sono presenti diversi giornalisti e troupe televisive.