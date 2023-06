Berlusconi morto, l'Arci Blob di Arcore organizza una festa. Pioggia di critiche: «Vergognatevi»

di redazione web

«Entra con noi nella storia, passa per l'ultimo grande evento targato Silvio». Così l' Arci Blob di Arcore annuncia su Instagram una «festa» per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Con un gioco di parole di dubbio gusto, «diPARTYto», l' Arci comunica che l'evento si terrà stasera e prevede musica, piscina e brindisi. Indignati alcuni degli oltre duemila follower che seguono il profilo.

Le polemiche

«Mi vergogno abbastanza di voi (e di me stesso che sono tesserato al blob) - scrive Anacleto - non penso possa essere un luogo di dialogo costruttivo un luogo dove una persona morta viene derisa. Fatevi un lungo esame di coscienza». «Quanta pochezza, ma non vi vergognate? Razza di subumani», commenta Andrea. Ma c'è anche chi gioisce, annunciando la propria partecipazione alla festa.

