Milano, scappa dalla mamma per gioco: la polizia ritrova bambino di 7 anni

di Redazione web

Venerdì mattina i poliziotti sono intervenuti in via Carbonia, a Milano, per la segnalazione di un bambino scomparso. Agli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sul posto, la mamma, una 39enne boliviana, ha raccontato che, mentre stava uscendo di casa con il figlio di 7 anni, si era fermata a parlare con dei vicini all'interno del palazzo, perdendo di vista il figlio.

Ritrovato poco dopo nel parco di Villa Scheibler, il piccolo era in ottime condizioni e per niente impaurito.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 17:00

