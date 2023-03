Incidente choc, schianto frontale moto-bici: due morti

di Redazione web

Due uomini, un 70enne e un 53enne, sono morti nello scontro tra una moto e una bicicletta, che viaggiavano in direzione opposta, avvenuto questa mattina a Lastra a Signa (Firenze), in via Vecchia Pisana.

Da ricostruire la dinamica dell'incidente

È stato attivato anche l'elicottero Pegaso. Accertamenti sono in corso per stabilire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e la polizia municipale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 15:34

