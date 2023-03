Baby gang prende a calci e pugni un ragazzino, che finisce in ospedale con tutti i denti rotti La banda, composta da otto minorenni italiani e nordafricani ha aggredito il ragazzino per due volte, prima all'uscita di scuola, poi in discoteca







di Redazione web E' stato picchiato da una banda di almeno 8 ragazzini, tutti minorenni, che gli hanno rotto tutti i denti, mandandolo in ospedale. Una vicenda di violenza giovanile, raccontata da Il Resto del Carlino, avvenuta nei giorni scorsi ad un adolescente di San Lazzaro, poco fuori Bologna, pestato in due momenti della giornata da una baby gang che lo aveva preso di mira già a scuola. Studente in gita, sfregia monumento a Malta: maxi multa Banda violenta La vittima è stato notata dalla gang, composta da ragazzini italiani ed africani, sabato scorso, uscendo da un istituto superiore, mentre era insieme ad un coetaneo; il gruppo di bulli ha iniziato ad insultarli, poi li ha accerchiati, prendendoli a calci, schiaffi e pugni. Nei paraggi c'erano altri ragazzini che vista la scena, hanno ripreso tutto con il cellualre e caricato il filmato sui social. La sera, lo stesso ragazzino, all'uscita di una discoteca della zona è stato rivisto dalla stessa banda che stavolta lo ha picchiato in modo ancora più violento, mandandolo al pronto soccorso per la rottura di quasi tutti i denti. I medici dovranno ricostruirgli l'arcata dentaria. Va in ospedale per un mal di testa: «Mi sono fatto male cadendo». Ma i medici fanno una scoperta choc Denunciati dai genitori I genitori dei due minori picchiati hanno denunciato le aggressioni ai Carabinieri che hanno identificato i bulli grazie alle segnalazioni ed alle telecamere di sorveglianza. Secondo gli inquirenti si tratterebbe degli stessi giovani di 15 e 14 anni, che lo scorso 24 febbraio sono entrati nella scuola Mattei di San Lazzaro prendendo a parolacce il dirigente scolastico che li ha denunciati con l'accusa di interruzione di pubblico servizio, rifiuto di rilasciare le proprie generalità e oltraggio a pubblico ufficiale. Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA