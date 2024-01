Incidente stradale, anziana investita e uccisa da un'auto a Rozzano

È morta in ospedale una donna di 80 investita oggi da un'auto a Rozzano, nel Milanese. L'anziana era già apparsa in condizioni molto gravi all'arrivo dei soccorritori del 118 e ha cessato di vivere alla Clinica Humanitas nel pomeriggio.

Il 118 ha soccorso la donna, di 80 anni, alle 12.45 in via Alessandro Manzoni. Intubata, era stata trasferita in elicottero, in codice rosso, alla Clinica Humanitas di Rozzano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA