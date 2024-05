Cavo d'acciaio teso in strada a Milano, Alex Baiocco condannato a tre anni: ora fa il pasticcere

di Redazione Web

Condannato a tre anni di reclusione Alex Baiocco, uno dei tre giovani fermati per avere teso un cavo d'acciaio ad altezza uomo in viale Toscana a Milano nella notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Sonia Mancini, davanti al quale il 24enne è stato giudicato con il rito abbreviato. L'amico Michele Di Rosa, 18 anni, ha invece patteggiato due anni e 6 mesi.

Le scuse dei due giovani

Entrambi i giovani, accusati di blocco stradale, nel corso dell'udienza hanno chiesto scusa per quel gesto che aveva fatto finire Baiocco in carcere e Di Rosa ai domiciliari.

Baiocco ha trovato lavoro come pasticcere

Dopo la decisione, l'avvocato Gaetano Giamboi, difensore di Di Rosa, ha chiesto la revoca della misura cautelare: «Il ragazzo sta facendo un percorso - ha spiegato il legale - e ha dimostrato di voler cambiare. Grazie ai servizi sociali di Cologno Monzese, ha trovato un lavoro come pasticcere». La difesa di Baiocco ha chiesto, invece, la scarcerazione.

