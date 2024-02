Alex Baiocco e il caso del cavo d'acciaio teso in strada a Milano. Dopo le scuse chiede il rito abbreviato

di Redazione web

La scelta processuale. Alex Baiocco, uno dei tre giovani fermati per avere teso un cavo di acciaio ad altezza uomo in viale Toscana a Milano, ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Il 24enne è accusato di blocco stradale per un episodio avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi, quando insieme all'amico Michele Di Rosa, 18enne, e ad un terzo complice minorenne per il quale procede la Procura dei minori, ha legato un estremo del cavo alla pensilina di un autobus e l'altro a un palo della segnaletica verticale.

Il processo

Un gesto che il gip, nel suo provvedimento, aveva definito "assurdo" e che ha fatto finire Baiocco in carcere e Di Rosa ai domiciliari, dove si trovano tuttora. Su richiesta del pm milanese, i giovani sono stati rinviati a giudizio con il rito immediato, quindi senza che venga celebrata l'udienza preliminare. Il gup dovrà fissare nei prossimi giorni la data dell'udienza. A quanto si è saputo, anche il complice Di Rosa ha chiesto un rito alternativo e potrebbe patteggiare.

Le scuse di Alex Baiocco

«Chiedo scusa per quello che ho fatto, ho sbagliato.

Il testimone: ridevano

«Intorno alle 2.30 di notte, ho sentito dei rumori, mi sono affacciato e ho visto delle persone che avevano legato un filo di ferro d'acciaio dall'albero al palo di fronte e li ho richiamati. Sono scappati e dopo dieci secondi neanche è passata una macchina che ha beccato il filo in pieno. Poco dopo quei ragazzi sono tornati. Ridevano e scherzavano, parlavano proprio del fatto che la macchina avesse fatto un botto incredibile. Al semaforo precedente c'era un motorino. Se avesse preso il cavo al posto dell'auto saremmo qui a parlare di un morto». È questo il racconto drammatico fatto a La Presse da Nicola Ricciardelli, 26enne consulente finanziario che dalla finestra del suo appartamento in viale Toscana ha assistito al gesto di tre ragazzi: un cavo d'acciaio teso ad altezza uomo, a 140 centimetri circa da terra, legato da una parte a un segnale stradale e dall'altra al tronco di un albero, tra le due corsie.

