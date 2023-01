Alessia Pifferi cambia avvocato. La donna è accusata di omicidio per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana

Alessia Pifferi cambia avvocato. La 37enne in carcere da fine luglio scorso con l’accusa di omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire di stenti sua figlia Diana di quasi un anno e mezzo, abbandonandola da sola in casa per sei giorni, ha deciso di revocare il mandato difensiovo ai suoi ormai ex legali e si è affidata ad un nuovo difensore.

Stamani l'udienza davanti al gip di Milano

E’ emerso stamani dall’udienza davanti al gip di Milano Fabrizio Filice, che era fissata per discutere gli esiti della perizia, già emersi nei giorni scorsi, che ha escluso la presenza di tranquillanti nel biberon e nella bottiglietta d’acqua trovati vicino al corpo della bimba. La donna ha revocato il mandato agli avvocati Solange Marchignoli e Luca D’Auria e si è affidata al legale Fausto Teti (pare mantenga comunque il consulente difensivo Luciano Garofano, ex generale del Ris) che ha chiesto termini a difesa per meglio preparare l’udienza e il giudice ha rinviato al prossimo 8 febbraio. La donna ha già incontrato il nuovo legle

La donna rischia la condanna all'ergastolo

Mentre i pm Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro nei prossimi giorni inoltreranno all’ufficio gip la richiesta di processo con rito immediato e Pifferi finirà a giudizio davanti alla Corte d’Assise milanese (rischia la condanna all’ergastolo).

