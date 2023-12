Salvati dall’oroscopo

Sono uscito stasera ma non ho letto l’oroscopo, così cantava Calcutta qualche anno fa e allora come sottrarsi alla fatidica riflessione sulla domanda quasi catartica di ogni primo appuntamento: ma tu, di che segno sei? E lì giù speculazioni sulla doppiezza dei gemelli o sulla presunta malizia dello scorpione, senza tralasciare ovviamente la pedanteria della vergine e la sensibilità malinconica dei pesci, passando per la testardaggine dell’ariete e la generosità del toro. Insomma, da sempre e per sempre l’oroscopo tiene banco e risolve gli imbarazzi conversazionali del salotto permettendo un po’a tutti di improvvisarsi esperti pure laddove non lo si è affatto. Non me ne vogliano quindi gli astrologi, ma è un vero cliché quello dell’esplorazione del segno zodiacale con l’intento di carpire qualche caratteristica di chi ci sta di fronte.

L’oroscopo non è peró banale nella sua semplicità, ma è una riscoperta e se più di qualcuno ci ha fondato la sua fortuna, oggi ci ripenso e ti chiedo, alla rivelazione del segno zodiacale del tuo partner o di un’amicizia speciale, hai esclamato qualcosa di particolare?

