Schianto frontale tra tir e minicar, tragedia nel Pisano: morto sul colpo l'uomo a bordo dell'auto

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi. Un uomo di 51 anni è morto dopo il terribile schianto tra un tir e la sua minicar. Il terribile incidente è avvenuto sulla strada provinciale SP64, all'altezza del comune di Capannoli, in provincia di Pisa.

Schianto frontale tra tir e minicar

Secondo una primissima ricostruzione, la vittima si trovava a bordo della minicar e, per cause ancora in fase di accertamento, in un tratto rettilineo è avvenuto il violento scontro frontale con il camion.

Il conducente della minicar, residente in un comune dell'Alta Valdera, è morto sul colpo. La piccola autovettura è stata infatti completamente distrutta nell'impatto e il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 51enne. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 18:35

