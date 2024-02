West Nile, mamma di 45 anni punta da zanzara infetta muore dopo tre mesi: lascia due figlie

di Redazione web

Dramma a Mirano (Venezia). Oltre tre mesi di agonia dopo aver contratto il virus West Nile per la puntura di una zanzara praticamente sotto casa, mamma 45enne di due bimbe, muore in ospedale a Dolo. Una morte sospetta, secondo la famiglia, tanto che la Procura ha aperto un fascicolo e ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo della donna, devastato dalle complicazioni arrivate dopo i primi giorni di ricovero nell’ospedale di Mirano.

L’infezione e l'agonia fino alla morte

La donna, madre di due figlie, era stata punta a metà ottobre vicino a casa, a Mirano, e l'infezione virale le aveva subito causato cinque giorni di febbre altissima, con un'encefalopatia e poi una tetraplegia che le aveva paralizzato gli arti e gran parte del corpo.

La puntura nel giardino di casa

Prima dell'infezione la donna era sempre stata in buona salute e il virus poteva essere stato contratto solo nella zona della casa, non avendo fatto viaggi in quel periodo.

