Bambino di 4 anni soffoca per una caramella, volontario di 18 anni interviene e lo salva. Marcello: «Ero lì per caso, suo papà me l'ha affidato»

di Valeria Lipparini

Ha salvato la vita di un bambino di 4 anni che stava soffocando a causa di una caramella che gli era finita nella gola. L’incidente è successo sabato 23 marzo verso le 17,30, durante la manifestazione enogastronomica “Sapori d’Europa” in piazza a Mogliano. Il salvatore è Marcello Fortarel che ha compiuto 18 anni da due mesi, studia al Planck di Lancenigo e dall’anno scorso fa parte del gruppo Fisa Treviso.

Il racconto di Marcello

«Stavo facendo sorveglianza alla mostra su Goya al Centro d’Arte e Cultura Brolo ma avevo fame e sono uscito per un spuntino - racconta Fortarel - Ho visto tanta gente davanti a una bancarella in piazza Caduti, mi sono avvicinato e ho visto un padre che teneva suo figlio, piccolino, a testa in giù». Il bimbo tossiva e faticava a respirare. È stato a quel punto che il 18enne si è avvicinato e, con una buona dose di sangue freddo, ha detto: «Sono un soccorritore e sono qui per salvare suo figlio».

L’uomo gli ha affidato il bimbo. «Ho aspettato che finisse di tossire, come da manuale, l’ho appoggiato al mio stinco e gli ho praticato la manovra di Heimlich.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 11:43

