Quadri falsi del pittore De Dominicis attestati come autentici: prosciolto Vittorio Sgarbi

Il critico d'arte e parlamentare Vittorio Sgarbi è stato prosciolto dalle accuse di aver certificato come autentici alcuni quadri ritenuti falsi. Il gup di Roma ha disposto il non luogo a procedere per Sgarbi, che era accusato dalla Procura di Roma di avere certificato come autentici alcuni lavori riconducibili all'artista Gino de Dominicis, ritenuti falsi dal nucleo di Tutela del patrimonio artistico dei carabinieri.

Il giudice ha fatto cadere le accuse per il critico d'arte con la formula perché il fatto non costituisce reato così come per la posizione di Duccio Trombadori. Il gup ha, contestualmente, rinviato a giudizio altre 19 persone coinvolte nel procedimento fissando il processo al prossimo 21 dicembre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 18:40

