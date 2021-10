Vittorio Feltri e il tweet su Genovese che indigna tutti: «Merita ammirazione». La motivazione assurda

Social scatenati per un tweet postato e poi cancellato da Vittorio Feltri. «Siamo d’accordo bisogna condannare Genovese se ha stuprato. Però un pizzico di ammirazione egli lo merita: ha scopato una ragazza per 20 ore. Il mio record è 6 minuti» ha cinguettato il neo eletto consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano, creando un'immediata ondata di dissenso. Tanto che Feltri ha poi deciso di rimuovere il tweet e di postarne uno nuovo: «Il senso dell’umorismo medio su Twitter è pari a quello di una lumaca bollita».

Leggi anche > Coniugi morti in casa: è omicidio-suicidio. I vicini: «Abbiamo sentito urla disumane». Il figlio di 10 anni era a scuola

Una risposta omnicomprensiva per il popolo social che però non ci sta e sotto il nuovo tweet commenta e ribatte «Cosa ci sarebbe da ridere? Ammirazione per uno stupratore? Lei fa venire il vomito. La lumaca bollita è lei». Tra i molti insulti e le richieste di scuse, tra i commenti che mostrano lo screenshot della frase poi cancellata, qualcuno domanda «Se la battuta le sembrava così azzeccata e divertente perché non l’ha lasciata?». Altri invece rispondono «Il suo umorismo fa pena. Se fosse stata sua figlia si divertirebbe lo stesso, a fare questa sagace battuta?».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA