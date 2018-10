Vittoria muore a 14 anni durante l'ora di educazione fisica: mistero sulle cause del decesso

Martedì 30 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

dopo una corsa con i suoimentre era a scuola. Non aveva malformazioni, non soffriva di, stava bene, anzi benissimo, eppure d'un tratto si è accasciata a terra e dopo pochi minuti è morta improvvisamente sotto gli occhi dei suoi amici.Vittoria Baruffi stava svolgendo regolarmente l'ora di educazione fisica sul lungolago Gonzaga, a Mantova: la giovane studentessa del liceo classico Virgilio stava effettuando una corsetta assieme ai compagni quando improvvisamente si è accasciata a terra. Immediati sono stati i soccorsi che hanno provato a rianimarla, ma quando è arrivata all'ospedale i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Pare che sulla sua morte non sia stata avviata alcuna inchiesta ma si procederà con l'autopsia per chiarire le cause del decesso.La sua morte ha gettato nello sconforto la famiglia, gli amici e tutta la comunità. Considerata da tutti una ragazza solare e altruista era spesso intenta a fare volontariato e molto generosa. Dopo gli esami la salma sarà consegnata alla famiglia che potrà svolgere le esequie.