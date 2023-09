La vittima dell'incidente è un ladro: esce dalla Giulietta ribaltata e ruba la Volkswagen del soccorritore

di Vito TROILO

Si ferma per soccorrere un automobilista che ha avuto un incidente e invece subìsce il furto della macchina.

La vicenda ha dei contorni per certi versi grotteschi. Sembra somigliare ad una sceneggiatura cinematografica la disavventura in cui è incappato un volenteroso automobilista, di passaggio sulla vecchia strada provinciale 86 che collega Ruvo di Puglia a Bisceglie.

La beffa

Da buon cittadino non ha esitato a prestare soccorso al conducente del veicolo cappottato, estraendolo dall’abitacolo ma non avrebbe potuto mai immaginare che il “ringraziamento” per la buona azione compiuta potesse tramutarsi nel furto del suo stesso mezzo: alla guida della Giulietta, infatti, c’era un ladro che non ha esitato a divincolarsi spintonando il malcapitato per impossessarsi della Bora e dileguarsi per le campagne. Sul rocambolesco episodio indagano i Carabinieri della Stazione di Ruvo di Puglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 18:43

