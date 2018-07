Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' stata morsicata da una vipera mentre si trovava nei pressi del rifugio Flora Alpina, in comune di Falcade. La vittima, A.C., 27 anni, di Zero Branco (Treviso), è stata ricoverata in Rianimazione. Non è in pericolo di vita. Si tratta del primo caso di questa stagione nell'ambito della provincia dio.