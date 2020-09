di Nico Riva

Aggrediti dal branco per essersi scambiati un bacio

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 12:02

. Come spesso si è letto in queste settimane sulle testate italiane (dalla morte di Willy alle aggressioni di Savona Padova ), un gruppo di balordi ha aggredito un povero malcapitato senza alcun motivo, per divertimento e ignoranza. Stavolta la vittima di aggressione è Raul Rao, 25 anni, venezuelano,per una sigaretta.Erano circa le 3.30 della notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre quando Raul, studente del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, si avviava verso casa. Raul è un violinista, e spesso suona nei fine settimana nei locali del centro torinese. Stava attraversando la centralissima via Po, a due passi dalla Mole Antonelliana,All'improvviso, «una quindicina di persone, ragazzi e ragazze che avranno avuto tra i 20 e i 25 anni» gli si parano davanti, dichiara a La Stampa., nonostante Raul continui a rispondergli: «Non ho niente, mi dispiace». Quello però ha continuato, poi ha iniziato ad urlare e dal nulla gli ha sferrato un calcio alla schiena. «Ha continuato a colpirmi. Sul petto, sul volto. Ho tentato di coprirmi il viso con le braccia», racconta il venticinquenne. Il resto del branco a quel punto si è mosso verso di loro. «Ho visto che i suoi amici iniziavano a correre. Ho pensato volessero aiutarmi, che volessero fermare quell’uomo che sembrava drogato o ubriaco.».Si sono uniti al primo aggressore, accanendosi sul corpo di Raul steso a terra con calci e pugni. «», dice Raul. Infine, uno dei balordi ha preso dal suo zaino un manganello e ha colpito il violinista venezuelano alla testa, provocandogli una brutta ferita alla tempia. «Ad un certo punto, non so neanche io come, sono riuscito a divincolarmi e a fuggire». A quel punto Raul ha chiamato un amico che vive lì, e gli ha chiesto di ospitarlo e nasconderlo. «Non ho chiamato subito la polizia, perché».Raul è arrivato a casa dell'amico, gli ha raccontato della brutta disavventura di quella notte e poi è andato a farsi medicare all'ospedale Mauriziano. Alla fine, Raul sporge anche denuncia, convinto dal suo insegnante del Conservatorio. La paura, lo shock e la rabbia rimangono, ma Raul non ha perso la fiducia nel capoluogo piemontese. «Dopo questo episodio, sono stato male. Ma».