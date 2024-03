Carabiniere in congedo salva una donna dalla violenza dell'ex: «L'avrebbe uccisa in piazza»

Carlo, un brigadiere capo in congedo dai Ros dei carabinieri, 71 anni, non si considera «un eroe», ma ha salvato una donna di origini albanesi di 41 anni che ha rischiato di essere investita da suv alla cui guida c'era un suo connazionale di 50 anni, a Novi Ligure (Alessandria).

L'aggressore oggi è stato arrestato dai carabinieri, con l'accusa di tentato omicidio. Il carabiniere in congedo stava passeggiando sul viale Aurelio Saffi ieri pomeriggio, «Ho visto la donna che era stravolta - ha raccontato ai microfoni di Ore14, su Rai2 - poi ho visto l'auto sul viale che è passata a tutta velocità, ha fatto inversione e ho capito che stava per succedere qualcosa. L'auto ha travolto una panchina e una fontanella. Poi ho visto la donna a terra e ho pensato a un malore - ha continuano l'ex carabiniere - Ho visto l'uomo scendere dall'auto e afferrare la donna per capelli e picchiarla, colpendola con dei pugni in faccia.

Cosa era successo

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Novi Ligure (Alessandria) dopo il tentativo di investimento di una donna in paese, in viale Saffi. Dopo essere finito con il Suv contro alcuni arredi urbani nell'area pedonale della strada, a quanto si apprende l'uomo è sceso e l'ha picchiata. Alcuni passanti - come precisato in una breve comunicazione dell'Arma - sono accorsi e l'aggressore è scappato. Intervenuti tempestivamente, i militari lo hanno identificato, rintracciato e portano in caserma.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 23:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA