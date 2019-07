Sesso con una bambina di 12 anni, nel telefono foto di altre ragazzine nude: condannato

«L'ho aiutata a camminare perché non si reggeva nemmeno sulle sue gambe. Chiedeva aiuto e ripeteva che era stata stuprata». A parlare è un grottarolo del Passetto, ad Ancona, che ieri sera si trovava in spiaggia ed ha prestato i primi soccorsi alla 15enne che sarebbe stata violentata. L'uomo è stato attirato dalle urla di aiuto, mentre finiva la cena con un gruppo di amici. Ha visto arrivare la ragazza da dietro le scogliere. «Non era ferita però non era in sé - racconta l'uomo -. Dietro di lei sono arrivati una coppietta e un ragazzo. Volevano portarla via, dicevano che non era successo nulla ma lei ripeteva che era stata stuprata riferendosi al ragazzino che l'aveva raggiunta. Così mi sono opposto. Le ho chiesto l'età, era una minorenne e ho detto loro che dicevo avvisare la famiglia». Il grottarolo ha accompagnato la giovane in un punto della spiaggia per farle chiamare il padre. «Lei non voleva telefonare - continua il testimone - ma le è squillato il telefono. Ho risposto io, era il padre. L'ho informato e l'ha raggiunta in spiaggia, poi è arrivata anche la mamma. Il padre ha chiamato la polizia». Il ragazzino accusato della violenza prima si è allontanato spaventato, negando i fatti, poi è tornato e al papà della minore avrebbe detto di aver avuto un rapporto con la figlia ma che lei era consenziente. La ragazzina è stata portata all'ospedale Salesi per una visita e poi è stata mandata a casa. Ieri sera non è stato allertato il servizio psicologico dell'ospedale.

Venerdì 12 Luglio 2019, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA