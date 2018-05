Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quanti di noi alscelgono il cibo o ianche in base allariportata nel retro della confezione? A volte si acquistano quelli a lungo termine per una spesa più ampia, altre i prodotti in scadenza da consumare il giorno stesso magari sfruttando un'offerta speciale. Tutto questo sta per cambiare.Almeno questo sta avvenendo nele non è detto che non possa allargarsi anche in altri Paesi europei o mondiali. Addio quindi al messaggio «Da consumare preferibilimente entro il...», che in inglese è con la formula «Best before...», su decine di alimentari venduti nei supermercati Tesco, la maggiore catena di grande distribuzione della Gran Bretagna. Lo annuncia l'azienda, nel rispetto delle norme attuali nazionali, con l'obiettivo dichiarato di contenere gli sprechi e l'abbandono tra i rifiuti di troppi cibi e ingredienti ancora commestibili.La decisione riguarderà ben il 70% dei prodotti freschi preconfezionati della linea Tesco, come riferiscono i media britannici. Prodotti per i quali la data di scadenza fa riferimento solo a un possibile deterioramento delle proprietà organolettiche, senza tuttavia far male a chi li consumi. Mentre non saranno ovviamente eliminate le avvertenze obbligatorie per quegli alimenti che oltre una certa data rischierebbero di diventare meno sicuri per la salute dei consumatori.Negli ultimi mesi autorità di controllo e associazioni di consumatori britanniche hanno in effetti emanato raccomandazioni contraddittorie al riguardo. Dapprima suggerendo di ridurre gli avvertimenti tassativi dove non necessari, a favore di un maggiore utilizzo dei più sfumati consigliati. Ma poi evidenziando gli equivoci alimentati da questa dicitura fra gli acquirenti, che finiscono spesso per considerare la data consigliata come una scadenza vera e propria: oltre la quale buttar via senza eccezioni il prodotto in questione.