I britannici del postlo chiamano, una parola mista che unisce due termini: contrazione e inflazione. È il nuovo fenomeno che sembra essere sbarcato in Italia e che pare stia occupando gli scaffali degli autogrill. Di cosa si tratta? Semplice: stesso prezzo, stesso prodotto ma, seppur di poco, cambia la quantità.Sotto accusa è una bibita frizzante di una nota marca che ha cambiato formato, da 50cl a 45cl, senza però scendere di prezzo. Un cambiamento che proviene proprio dalla Gran Bretagna in conseguenza del referendum per l'uscita dall'Unione Europea e il successivo crollo della sterlina.Per recuperare le perdite le aziende avrebbero attuato questa nuova strategia. In Italia il processo pare appena avviato, ma se dovesse svilupparsi c'è un allarme già noto all'Istat: la modifica delle confezioni potrebbe anche influire sulla correttezza del calcolo dell’inflazione.