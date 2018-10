Verona approva la mozione contro l'aborto...insieme alla capogruppo del PD.

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il consiglio comunaledice "no" all'votando una mozione che aiuta economicamente molte Onlus che sono dichiaratamente contro la Legge 194. Infatti, è stata approvato, con 21 voti favorevoli e 6 contrari, la mozione a firma del consigliereche, in occasione del 40° anniversario dell'entrata in vigore della legge 194 del 1978, impegna il sindaco e la giunta a sostenere iniziative per la prevenzione dell'aborto. Ma la cosa che fa molto discutere, sui sociale e sui giornali, è il voto favorevole a questa mozione della capogruppo del PDLa mozione punta a «l'inserimento nel prossimo assestamento di bilancio di un congruo finanziamento ad associazioni e progetti che operano nel territorio del Comune di Verona; la promozione del progetto regionale 'culla segretà, stampando e diffondendo i suoi manifesti pubblicitari nelle Circoscrizioni e in tutti gli spazi comunali; a proclamare ufficialmente Verona 'città a favore della vita».Come in una seduta precedente, al consiglio hanno assistito attiviste del movimento femminista "Non una di meno" vestite da ancelle come i costumi della serie Tv "Handmaid's Tale": dopo l'approvazione della mozione sono state fatte allontanare dall'aulaUn'ennesima fibrillazione per il Pd. Infatti, da vicenda locale, con il passare dei giorni, la vicenda sta assumendo i carattiri di vicenda nazionale, con il segretario del PD Martina intento a difendere a spada tratta la legge 194, cercando di sminuire quanto accaduto a Verona.Sui social e sulle agenzie diversi esponenti dem si scagliano contro la capogruppo Pd; alcuni di questi chiedono addirittura l'espulsione dal partito.Travolta dalle polemiche in serata la Padovani ha dichiarato: «La vita è valore universale e non dipartito. Ho votato secondo coscienza. Sulla legge 194 non mi sembra che il Pd abbia una linea chiara. Non mi aspettavo tutte queste polemiche».