Neonato trovato morto in casa mentre era con la babysitter

Da un primo accertamento esterno, il corpo del neonato non presenta segni di violenza e questo rafforza l'ipotesi della morte per rigurgito. I suoi genitori, entrambi dell'est Europa, hanno affidato alla babysitter peruviana due gemelli e, poco prima delle 14, la donna si è accorta che uno di loro non respirava più e ha dato l'allarme. I carabinieri l'hanno portata in caserma per ascoltare la sua versione. Intanto stanno verificando un'informazione raccolta dai vicini, secondo cui l'appartamento all'ottavo piano ospitava un asilo abusivo.

Dramma a, dove undi appena 45 giorni èprobabilmente per unin un appartamento in largo Gelsomini. A chiamare i soccorsi, attorno alle 14, è stata unaperuviana di 33 anni a cui era stato affidato il piccolo dai suoi genitori. Dopo circa 30 minuti di massaggio cardiaco sul posto, il bambino è deceduto durante il trasporto all'ospedale Buzzi.Da una prima analisi sembra che la causa della morte possa essere un. I carabinieri del nucleo Radiomobile e della compagnia Magenta hanno effettuato il sopralluogo all'interno dell'appartamento all'ottavo piano. In casa c'era anche il gemellino del neonato.