Vogalonga a Venezia: barche a remi contro i motori. E la nave da crociera passa durante la partenza

Barche e vogatori hanno circumnavigato, per poi attraversarla nel Rio di Cannaregio, Venezia partendo dal bacino di San Marco dopo il via dato dal tradizionale colpo di cannone. Il capoluogo lagunare ha rivissuto oggi la "Vogalonga", regata non competitiva giunta alla 45/a edizione per promuovere il remo contro il dilagare delle barche a motore ed in particolare per "manifestare" contro gli effetti devastanti per il fragile tessuto cittadino del moto ondoso.

Qualche imbarcazione si è trovata in difficoltà con bagno in anticipo sulla stagione per chi era ai remi, ma non si sono registrati problemi di sorta. «Sono poche ore di manifestazione - ha dichiarato Giovanni Giusto delegato comunale alle tradizioni - ma rappresentano un segnale importante che si perpetua da 45 anni. Questa manifestazione permette ai veneziani e agli amanti della voga e dell'ambiente di riappropriarsi della laguna e di una città unica al mondo».

Domenica 9 Giugno 2019, 11:21

Oggi 9 giugno aè stato il giorno della. A "viziare" - dopo la protesta di ieri contro le Grandi Navi e l'incidente della Msc Opera della scorsa domenica - questa particolare festa del remo, che ha portato in acqua di tutto, compresi kayak e dragon boat, c'è stato, in uscita dalla città,, mentre le imbarcazioni si stavano radunando.Circa 2 mila le imbarcazioni, con 7.600 iscritti, che hanno partecipato alla 45. edizione. Circa un centinaio di barche in meno dello scorso anno. Ma la Vogalonga è ormai un successo globale. Sono rappresentati tutti i continenti con partecipanti provenienti da 33 Paesi. Dal Veneto si sono iscritti 300 equipaggi, dal resto d'Italia 215. Dalla Germania 380, dalla Francia 306, dall'Ungheria 130. E ci sono almeno 12 equipaggi stranieri provenienti da Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna e Usa che vogheranno su imbarcazioni con voga alla veneta.