Venezia, cammina guardando lo smartphone e finisce in un canale. Turista salvato dai Vigili del Fuoco

di Mario Landi

Camminare mentre guardi il cellulare non va mai bene. Quando camminiamo fuori casa, sul marciapiedi o attraversiamo la strada, bisogna prestare attenzione: agli altri pedoni, alle auto, i ciclisti. E se la nostra attenzione è assorbita dallo smartphone, possono capitare incidenti più o meno gravi. Specie se cammini con lo sguardo fisso sullo schermo del telefonino a Venezia, dove le auto non ci sono ma può capitare un bagno fuori stagione.

Il bagno fuori programma di un turista

E' quello che è capitato ad un turista a Venezia. L'uomo, piuttosto che ammirare le bellezze di una città unica al mondo, era tutto concentrato sullo schermo del suo Smartphone e ha rimediato un tuffo fuori porgramma cadendo in acqua vicino al ponte dei Sospiri.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

Immediati i soccorsi per il turista che - spaventato per l'improvvisa caduta in acqua - cercava di rimanere a galla. L'uomo è stato soccorso dai Vigili del Fuoco di Venezia che sono intervenuti in tempo per salvarlo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Gennaio 2024, 09:07

