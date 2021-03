Variante nigeriana, trovato caso in Valle D'Aosta: potrebbe essere resistente al vaccino

È stato trovato un caso di variante nigeriana al Covid-19 anche in Valle d'Aosta. Ad essere contagiato - secondo quanto appreso dall'ANSA - è un uomo residente in un comune fuori Aosta. La variante nigeriana è una rara mutazione del virus, che - secondo gli esperti - potrebbe essere resistente anche al vaccino e sulla quale sono in corso degli approfondimenti tecnico-scientifici. Il primo caso è stato isolato a Brescia all'inizio di marzo.

Il campione “sospetto”, sarebbe un soggetto maschio adulto residente nella Val d'Ayas, che stato segnalato dai medici di sanità pubblica e dal laboratorio analisi dell'Usl all'Istituto Zooprofilattico di Torino, che ha accertato la positività e la mutazione. Il paziente è stato immediatamente isolato a domicilio e il Dipartimento di Prevenzione ha provveduto ad attivare la ricerca dei contatti stretti, che sono stati posti in quarantena

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 15:18

