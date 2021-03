Andrea Crisanti: «L'estate 2021 sarà molto diversa da quella passata, a maggio ci saranno ancora troppi contagi»

Andrea Crisanti parla di un'estate molto diversa rispetto a quella del 2020. Il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova ha parlato di un maggio che potrebbe portare ancora 8 9 mila contagi al giorno di malati Covid, un dato che potrebbe di conseguenza cambiare le carte in tavola anche per la prossima stagione estiva.

«Difficilmente avremo una estate come quella del 2020, quando dopo il lockdown abbiamo riaperto con pochi casi Covid. Probabilmente quest’anno arriveremo a inizio maggio con almeno 7-8mila casi al giorno, che sono ancora tantissimi», ha affermato a FanPage. Crisanti ha spiegato che il numero di morti giornalieri per la malattia è ancora troppo alto e che l'unica possibilità di salvezza è solo nel vaccino.

«Arrivare al numero di vaccinazioni del Regno Unito non è una cosa che si improvvisa, loro sono fondamentalmente molto più organizzati. L’Inghilterra è diversa da noi anche come popolo, di fronte alle difficoltà agisce come una sola persona, tendono a unirsi invece di dividersi», ha aggiunto parlando dei ritardi nella campagna vaccinale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021

