Vanno a funghi insieme e muoiono a poche ore di distanza l'uno dall'altra

Due cercatori di funghi, un uomo e una donna, sono morti per malore nel Verbano Cusio Ossola a distanza di poche ore uno dall'altra. La prima vittima, un 74enne, in Valle Strona. L'uomo cercava funghi in un alpeggio quando si è sentito male. L'allarme, così come l'intervento dei sanitari del 118, è stato immediato, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. La seconda vittima all'alpe Rossa, sulle alture di Druogno, in valle Vigezzo, è una donna di 70 anni residente a Legnano (Milano). Anche in questo caso, i soccorsi si sono rivelati inutili: nonostante i tentativi di rianimazione, il cuore della donna non ha più ripreso a battere. Sabato 7 Settembre 2019, 17:03

