Vannacci, il generale torna in servizio: «Ma promuoverò ancora il mio libro 'Il mondo al contrario'»

Licenza finita per il generale Roberto Vannacci e domani tornerà in servizio: «Ma promuoverò ancora il mio libro». Dopo alcune settimane di licenza, infatti, rientra al lavoro il generale Vannacci, autore del discusso bestseller 'Il mondo al contrario'.

Periodo di affiancamento

Il generale svolgerà un periodo di affiancamento prima di prendere possesso del nuovo ruolo assegnatogli: capo di Stato Maggiore del Comando delle forze operative terrestri, nella sede di Palazzo Esercito a Roma.

Sull'ufficiale pende un'inchiesta formale - autorizzata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto - aperta per accertare eventuali infrazioni disciplinari. In licenza Vannacci ha continuato il tour per promuovere 'Il mondo al contrario', tra contestazioni e polemiche. E non intende fermarsi.

«Durante il mio tempo libero - spiega il generale Vannacci all'Ansa - faccio tantissime attività: leggo, scrivo, vado a nuotare, a correre, a pescare, a funghi, sto con la famiglia e, volendo, posso anche presentare il mio libro che è proprio il risultato di una mia attività artistica, culturale e ricreativa condotta, appunto, nel mio tempo libero».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Dicembre 2023, 13:47

