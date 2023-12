Vannacci contro l'inchiesta disciplinare: «Nessun avvocato, mi difenderò da solo»

«Avrò un mio militare difensore, ma non mi avvarrò di alcun avvocato del foro: mi difenderò da solo, sicuro di non aver violato alcuna norma. Qui si sta mettendo in discussione la libertà di parola e di manifestazione delle proprie idee in un Paese libero, dice il generale Vannacci sull'inchiesta disciplinare decisa nei suoi confronti dal ministro della Difesa Crosetto per i contenuti del suo libro «Il mondo al contrario» che gli è stata notificata ieri.



Vannacci, il generale sotto inchiesta per il libro



Vannacci torna a Roma per il nuovo incarico e trova la notifica dell'inchiesta a suo carico. Subito in licenza: «Motivi familiari»

«Nessun difensore»

«Ho ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà da persone che rivestono ruoli pubblici e comuni, da tanti colleghi e comandanti in pensione. In questi due giorni le vendite del mio libro si sono quadruplicate e finora ne sono state vendute 230mila copie», aggiunge.