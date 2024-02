Alberto Genovse, processo con rito abbreviato. Pm: «Violenze su altre 2 donne»

Prenderà il via a Milano il prossimo 17 maggio un nuovo processo, in abbreviato, per Alberto Genovese, l'ex imprenditore del web già condannato definitivamente a 6 anni e 11 mesi di reclusione per aver drogato e violentato due ragazze. Ora è imputato in un secondo filone di indagine con al centro ulteriori accuse, tra cui episodi di abusi sessuali nei confronti di altre due giovani che sarebbero stati commessi con lo stesso schema, ossia rendendole incoscienti con un mix di droghe.