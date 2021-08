Vanessa Zappalà, bara bianca e fiori per l'ultimo saluto della vittima. «Avremmo voluto continuare a vederla sorridente»

Una bara bianca con sopra girasoli e rose bianche, piazza gremita di gente e volti rigati dalle lacrime. Questo, lo scenario dell'ultimo saluto a Vanessa Zappalà, la 26enne uccisa ad Acitrezza (Catania) con sette colpi di pistola alla testa dall'ex fidanzato, Antonino Sciuto, 38 anni, poi impiccatosi. I funerali della vittima, celebrati dal vicario dell'Arcidiocesi di Catania, monsignor Salvatore Genchi, si sono svolti ieri, 27 agosto, al Santuario dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino a Trecastagni.

Leggi anche - Uccise Robert F. Kennedy, dopo 53 anni l'assassino Sirhan Sirhan sarà scarcerato

Lutto cittadino per tutta la giornata di ieri, che il sindaco Giuseppe Messina ha proclamato appena ha saputo che il corpo di Vanessa sarebbe tornato a casa, senza il bisogno dell’autopsia. La procura di Catania ha permesso che la salma venisse restituita ai familiari in tempi brevi, per consentire le esequie e il saluto dell’intera comunità.

Vestiti di nero e con una mascherina rossa, altri con un foulard di quel colore attaccato alla borsa e la maggior parte ancora con un fiocco appuntato sul petto, come sui portoni delle case, accanto ai citofoni, vicino alle saracinesche: l'intero paese si è stretto attorno alla salma di Vanessa e alla sua famiglia, rimasta in silenzio e con gli occhi pieni di lacrime durante la celebrazione. Nel pieno rispetto delle regole anti covid, le strade sono state transennate e l'accesso alla chiesa è stato contingentato a 190 persone.

La funzione è stata anticipata da un intervento del parroco della chiesa, don Orazio Greco che ha dichiarato: «Saremmo voluti essere altrove e non in questa piazza a dare l'estremo saluto a Vanessa, avremmo voluto continuare a vederla sorridente, ma la realtà ci ha portati qui». E aggiunge: «Dio non voglia che ci sia un Quinziano tra di noi, o tra coloro che ci seguono con i mezzi di comunicazione. Bisogna estirpare dal nostro cuore il Quinziano che freme e ruggisce». Il riferimento del parroco a Quinziano ha radici nella storia: lui è l’uomo che ordina il martirio di Sant’Agata, la patrona di Catania, la quale è stata mutilata e uccisa perché non voleva cedere al corteggiamento di un uomo. Un paragone, come scrive Fanpage, chiaro e palese con l'assassino Antonio Sciuto, ma anche con stupratori, sfruttatori delle vittime di tratta, e i cosidetti 'proprietari di una donna'.

«Dobbiamo farci portavoce di una richiesta a livello nazionale: - ha commentato il sindaco Giuseppe Messina - che la legge, dove è lacunosa, venga integrata”, commenta il primo cittadino»​.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Agosto 2021, 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA