Valeria Pandolfo trovata morta dal fidanzato Marcus, la mamma Mirella a Chi l'ha visto: «L'ho denunciato, lei voleva tornare a casa»

di Cristina Siciliano

Durante la puntata del 3 aprile 2024 di Chi l'ha visto, Federica Sciarelli ha approfondito nuovamente il caso di Valeria Pandolfo, la 40enne morta misteriosamente nel maggio 2021 in provincia di Caserta, dove viveva con il fidanzato Marcus. La procura ha chiesto l’archiviazione del caso, ma la mamma e la sorella di Valeria Pandolfo non lo accettano e continuano a battersi per sapere cosa sia successo, puntando il dito proprio contro Marcus, il fidanzato. L’ultimo ad aver visto in vita la 40enne fu proprio Marcus che, secondo la tesi che da anni la famiglia Pandolfi porta avanti nelle sue battaglie, avrebbe plagiato e manipolato la 40enne, allontanandola dai suoi affetti per una ragione che non è mai stata precisata, né riscontrata dagli inquirenti nel corso delle indagini.

Marcus ha sempre spiegato che quel 17 maggio Valeria si sarebbe sentita male dal mattino presto, ma quando erano arrivati i soccorsi non avevano potuto fare altro che constatarne il decesso.

La mamma Mirella, però, non crede alla storia del malore della figlia. Seppur alcuni atteggiamenti aggressivi (ma non violenti) che l’uomo ha avuto nei confronti della madre di Valeria, non è mai emersa nessuna prova concreta che lo potesse far ricollegare alla morte di Valeria.



Le parole della mamma Mirella

«Lui non dice la verità - ha spiegato Mirella a Chi l'ha visto -. Finché mia figlia è rimasta a Siracusa era sottoposta a controlli periodici. Valeria frequentava alcune chat di WhatsApp da un anno, lì ha conosciuto Marcus nel settembre 2019. Al netto della sua fisicità e difetto di parola sembrava una persona tranquilla. L'ho denunciato, c'è una relazione agli atti che dice che mia figlia dopo due mesi voleva tornare a casa. Da domani mi muoverò con la mia avvocata».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA