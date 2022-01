Morta la professoressa Ursula Grohmann, luminare nella lotta a tumori e malattie autoimmuni

PERUGIA - Si è spenta venerdì mattina Ursula Grohmann, professoressa del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Perugia e del Dipartimento di patologia Albert Einstein College of Medicine di New York. Grohmann, una vita spesa in numerosi lavori di ricerca per la lotta ai tumori e alle malattie autoimmuni, si è arresa a una lunga malattia che ne ha fiaccato il corpo, ma mai l'impegno nella ricerca, lavorando fino all'ultimo nonostante le sue condizioni.

Una perdita per la comunità scientifica e anche per la città, dove la professoressa era molto conosciuta e apprezzata. Solo meno di un anno fa, era stata tra le protagoniste del libro 100 Donne per Tutte, raccolta di cento autobiografie di donne che hanno raggiunto importanti risultati personali e lavorativi. Lascia, a soli 60 anni, il marito Italo Carmignani, responsabile dell'edizione Umbria del Messaggero, e i figli Myriam e Pietro. Dalle 15 di oggi pomeriggio sarà allestita una camera ardente nell'Aula magna del Dipartimento di Medicina del Santa Maria della misericordia, mentre sabato alle 15 è prevista la cerimonia funebre.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 09:51

