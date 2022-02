Ucraina, Ursula von der Leyen: «Non lasceremo che Vladimir Putin distrugga la pace. Imporremo le sanzioni più dure di sempre»

«Non lasceremo che Vladimir Putin distrugga l'architettura di sicurezza che ha dato all'Europa pace e stabilità per molti decenni. Non dovrebbe sottovalutare la forza delle democrazie». Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Bruxelles dopo l'invasione della Russia e poi aggiunge: «La Commissione europea proporrà in giornata ai Paesi partner di approvare un pacchetto di sanzioni completo nei confronti della Russia dopo l'attacco all'Ucraina».

«Cercheremo di bloccare i vari settori dell'economia russa, dalla tecnologia alla strategia di mercato; cercheremo di bloccare la capacità di ammodernamento della Russia e congeleremo i vari asset della Russia nell'Unione europea e chiuderemo l'accesso alle banche europee e ai mercati finanziari da parte della Russia», le parole di Von der Leyen. «Stamani - continua - le truppe russe hanno invaso l'Ucraina, un Paese libero e sovrano. Ancora una volta, nel centro dell'Europa, donne, bambini uomini innocenti muoiono, o temono per la loro vita. Condanniamo questo attacco barbaro e le argomentazioni ciniche utilizzate per giustificarlo. Vladimir Putin riporta la guerra in Europa in queste ore oscure l'Ue e il suo popolo stanno con l'Ucraina e con il popolo ucraino».

Poco prima in un twett aveva scritto: «Condanniamo fermamente l'attacco ingiustificato della Russia all'Ucraina. In queste ore buie, i nostri pensieri sono con l'Ucraina e le donne innocenti, uomini e bambini che affrontano questo attacco non provocato e la paura per la loro vita. Riterremo il Cremlino responsabile».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 09:38

