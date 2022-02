Guerra Ucraina, Draghi: «Condanniamo attacco russo, ingiustificato e ingiustificabile»

Il premier Mario Draghi, a nome dell'esecutivo, condanna l'attacco russo all'Ucraina. Ecco il comunicato ufficiale: «Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 08:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA