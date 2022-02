Invasione dell'Ucraina, la dichiarazione di guerra di Putin. Kiev: «Ci difenderemo». La Nato: «Proteggeremo gli alleati»

Vladimir Putin ha annunciato che smilitarizzerà l'Ucraina con una «operazione militare speciale», che suona come una dichiarazione di guerra de facto, nell'ambito dell'azione per difendere i separatisti nell'Est del Paese. «Ho preso la decisione di un'operazione militare», ha annunciato il presidente russo in una dichiarazione a sorpresa in televisione poco prima delle 6 del mattino. «L'operazione militare russa mira a proteggere le persone e le circostanze richiedono un'azione decisiva dalla Russia», ha aggiunto.

Forti esplosioni sono state sentite a Kiev e a Kharviv, lo riporta la Cnn. Secondo l'agenzia russa Tass, "palazzi e strutture commerciali sono state colpite a Kiev. I media locali riferiscono genericamente di "danni".

«L'Ucraina si difenderà e vincerà: il mondo può e deve fermare Putin. Il momento di agire è ora», ha scritto ancora il ministro degli Esteri dell'Uctaina, Dmytro Kuleba.

La Nato «condanna con forza» l'attacco ingiustificato della Russia contro l'Ucraina e chiede a Mosca «"di fermare immediatamente la sua azione militare». Inoltre, ribadisce il suo sostegno al popolo ucraino e riafferma che farà «tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati». E' quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal segretario generare dell'Alleanza Jens Stoltenberg

