Uccise bracciante a colpi di zappa per avergli rotto lo specchietto dell’auto: condannata a 22 anni

Condannata a 22 anni di carcere per omicidio. E' questa la sentenza definitiva per Anisoara Lupascu, la 42enne accusata di aver ucciso a colpi di zappa, spranga di ferro e coltello il bracciante trentase 37enne Constantin Pinau (nella foto). La sentenza è dalla Corte di assise di appello di Catania. La donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti e stando a quanto emerso nel corso del processo, andò insieme al marito e al figlio a vendicare l'ultimo dei tanti "affronti" subiti: la rottura dello specchietto dell'auto da parte di Pinau con cui avevano avuto svariati diverbi anche molto accesi.

Complice della donna, sarebbe stato anche il marito Vasile Lupascu, 48 anni, e il loro figlio Vasile Vladut Lupascu, 23 anni, condannati a 30 anni nel processo celebrato con rito abbreviato.

L'imputata è stata giudicata colpevole anche di lesioni ai danni della moglie di Costantin, picchiata anche lei con dei bastoni nell'agguato in cui restò ucciso il marito. Confermata l'aggravante della premeditazione per cui la Cassazione aveva disposto, fra le altre cose, un nuovo passaggio in tribunale.

L'atroce delitto risale all'8 luglio del 2018, a Naro, ed è avvenuto mentre Costantin, insieme alla moglie e al figlio, stava rientrando a casa dopo un battesimo. Dalle numerose testimonianze sentite al processo, il litigio fu preceduto da continui litigi e aggressioni reciproche fino alla rottura di uno specchietto da parte di Pinau all'auto di Vasile Vladut Lupascu. Inoltre, Lupascu dovrà risarcire la vedova e i figli di Constantin Pinau che si sono costituiti parte civile.

