Uccide moglie e figlie di 12 e 18 anni, poi si toglie la vita con la pistola d'ordinanza: era un agente di polizia penitenziaria

Si chiamava Ciro Curcelli , assistente capo della polizia penitenziaria, di 53 anni, l'uomo che la scorsa notte ad Orta Nova ha prima ucciso con la pistola di ordinanza ladi 54 anni e le figlie di 12 e 18 anni e poi si è. A quanto si apprende lequando l'uomo ha fatto fuoco uccidendole. Immediatamente dopo ha chiamato i carabinieri annunciando di aver compiuto la strage. La famiglia viveva in un condominio. I militari nel corso della perquisizione nell'appartamento di via Guerrierio messaggi che potessero far presagire il delitto.