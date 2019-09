Uccide la moglie e i suoi 4 figli, poi li tiene nascosti in casa per settimane

Martedì 17 Settembre 2019, 17:12

Hai suoioi ha lasciatoMichael Jones Jnr, della Florida, ha tenuto per settimane intere i cadaveri dei suoi familiari in casa, tenendoli nascosti a tutto il vicinato. Infine ha provato a sbarazzarsene abbandonandoli in diversi stati degli Stati Uniti.Il primo cadavere ad essere ritrovato è stato quello della moglie Casei Jones, proprio vicino la loro abitazione, mentre o corpi dei suoi quattro figli Aiyana, 1; Mercalli Jones, 2; Preston, 5; e Cameron Bowers, 10 anni, sono stati scoperti dalle autorità poche ore dopo vicino alla contea di Brantley nello Stato della Georgia. L'uomo è stato arrestato dopo il rinvenimento del corpo della donna, a quel punto è stato interrogato e dopo diverse ore ha ammesso anche l'omicidio dei bambini indicando alle autorità dove li aveva seppelliti.La denuncia della scomparsa della donna e dei bambini era stata fatta solo qualche giorno fa, ma il resto della famiglia non aveva notizie di nessuno di loro da settimane. Non sono noti i motivi che abbiano spinto l'uomo a compiere un simile gesto.