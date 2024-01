Uccide la compagna e si impicca. La coppia aveva tre figli piccoli

di Mario Landi

Uccide la compagna a coltellate e poi si toglie la vita. Un nuovo femminicidio è avvenuto nel Comune di Valfloriana, in Trentino. Igor Moser, boscaiolo di 46 anni, ha ucciso la compagna, Ester Palmieri, di 38 anni, per poi suicidarsi: è stato trovato morto impiccato. A quanto si apprende, alla base del delitto vi sarebbero stati dei problemi coniugali. I due avevano tre figli, tutti di età inferiore ai 10 anni, che erano a scuola al momento della tragedia: uno zio è poi andato a prenderli. Sul luogo dell’omicidio si è recata la pm di turno, Maria Colpani. Dopo il delitto, Moser si è tolto la vita a Castello di Fiemme, nel fienile di sua proprietà. Ester è stata ritrovata dai familiari in casa quando era già troppo tardi: è morta dissanguata a causa delle ferite ricevute, probabilmente da un coltello.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Cavalese, al comando del capitano Daniele Di Vincenzo, la coppia si stava separando e i due avrebbero già abitato in abitazioni separate.

Ester Palmieri, 38 anni, era nata a Cavalese e cresciuta a Valfloriana, in Val di Fiemme, in provincia di Trento. Aveva frequentato la scuola di estetica Armida Barelli di Levico Terme. In seguito aveva seguito un corso per diventare operatrice socio-sanitaria, lavoro che aveva svolto per 15 anni, senza però mai abbandonare il settore del benessere. Da un po' di tempo aveva aperto uno studio olistico suo, "Scintilla alchemica". Igor Moser, invece, lavorava come boscaiolo in un'impresa individuale.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA