Si ubriaca, va in coma etilico e viene salvato. Esce dall'ospedale e torna a bere: nuovo malore

L'hanno trovato semi svenuto tra i giochi della pineta del Passetto, ad Ancona. Completamente ubriaco, praticamente quasi in coma etilico. I volontari della Croce gialla sono arrivati con l'ambulanza, l'hanno soccorso e accompagnato al Pronto soccorso di Torrette per le cure del caso: la seconda volta nel giro di 24 ore.

Il malore

Recidivo il 49enne che ha fatto scattare i soccorsi ieri sera ad Ancona: l'uomo era già andato in coma etilico in mattinata e per questo motivo trasportato subito in ospedale.

Uscito da Torrette, però, evidentemente non ha resistito. E si è rimesso a bere.

L'hanno trovato in serata alla pineta del Passetto, quasi privo di conoscenza tra i giochi dei bambini. Per lui un'altra corsa in ospedale, salvato ancora.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 12:22

