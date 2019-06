Infarto in spiaggia, turista si accascia e muore

Undi 79 anni di Cremona èper un malore mentre faceva il bagno sul litorale di, nella costa sud-orientale della. L'anziano, che si trovava da qualche giorno in Sardegna per una vacanza, nel tardo pomeriggio di ieri ha deciso di tuffarsi in mare per fare una nuotata, ma dopo pochi istanti si è sentito male.Il bagnino di uno stabilimento balneare lo ha subito soccorso e trasportato a riva, dove ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco. Poco dopo asono arrivati i carabinieri della Stazione di San Vito e i medici del 118 che hanno praticato le manovre di rianimazione per altri trenta minuti, ma per il turista non c'è stato nulla da fare. L'anziano, da quanto si apprende, potrebbe aver avuto un infarto.