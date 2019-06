Turista passeggia in spiaggia, resta infilzata da un ferro arrugginito

Si ferisce a un piede con un ferro arrugginito, che gli resta infilzato, durante una passeggiata in riva al mare. Brutte vacanze per una turista 60enne di Ferrara, arrivata nei giorni scorsi nella cittadina rivierasca. L’incidente è accaduto ieri mattina poco dopo le 11 sulla riva del lungomare centrale, all’altezza di un noto stabilimento balneare. La donna aveva deciso di fare una passeggiata sul bagnasciuga. Arrivata davanti allo chalet in questione improvvisamente ha sentito un dolore lancinante al piede tanto che si è accasciata sulla spiaggia. E' stata portata in ospedale a Civitanova. Mercoled√¨ 5 Giugno 2019, 04:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA