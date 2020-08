Partorisce il settimo figlio in spiaggia a Cattolica: «Non sapevo di essere incinta»

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Agosto 2020, 21:55

». Sono queste le parole dellache haa Cattolica. La 45enne, già mamma di 6 bambini, ha messo al mondo ilmentre era in spiaggia, in vacanza con la famiglia.Mamma e figlio stanno bene, ma la donna, ha ammesso di non aver saputo della gravidanza. Il piccolo è venuto alla luce in modo improvviso. La donna è stata aiutata dal bagnino e da altri presenti prima di essere trasportata in ospedale. Proprio per riconoscenza al bagnino, infatti, il bimbo sarà chiamato Paolo, come l'uomo che l'ha aiutato a nascere.La coppia ha già 6 figli, il più grande ha 21 anni e il minore 10. La 45enne si trovava nello stabilimento Bagni 5 quando è andata al bagno e si è accorta che stava per partorire. Tra i presenti un'infermiera che ha saputo gestire la situazione e aiutare la mamma. L’assessore al Turismo di Cattolica, Nicoletta Olivieri, ha incontrato i genitori e ha dichiarato: «Spero vivamente di poterli incontrare la prossima stagione per spegnere insieme le candeline del primo anno di vita di Paolo».